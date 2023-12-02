Впервые с 2007 года немецкие биатлонисты возглавили общий зачёт КМ у мужчин и женщин

Немецкие биатлонисты впервые с 2007 года возглавили общий зачёт Кубка мира и у мужчин, и у женщин. По состоянию на субботу, 2 декабря, в женском общем зачёте лидирует чемпионка мира 2015 года Франциска Пройс, которая делит первое место с норвежкой Каролин Оффигстад Кноттен, имея в активе 125 очков. У мужчин же лидером является Роман Рес, который набрал 90 очков.

В последний раз два немца лидировали на Кубке мира в начале сезона-2007/2008. Тогда лучшими были двукратная олимпийская чемпионка 2002 года и восьмикратная чемпионка мира Андреа Хенкель и трёхкратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Михаэль Грайс.

Ситуация в общем зачёте у мужчин может измениться уже сегодня, 2 декабря, вечером, после спринта, который стартует в 16:45 по московскому времени.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.