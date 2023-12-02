Наталия Шевченко вслед за спринтом выиграла пасьют на 2-м этапе Кубка России по биатлону

В Ханты-Мансийске завершилась женская гонка преследования в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по биатлону. Его победительницей стала Наталия Шевченко (Мекрюкова), сохранившая первое место по итогам спринта. Второй к финишу пришла Елизавета Каплина. Тройку призёров замкнула Анастасия Гореева.

Биатлон. Кубок России, второй этап, Ханты-Мансийск. Гонка преследования, 10 км. Женщины