Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 10 км Спринт. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Наталия Шевченко вслед за спринтом выиграла пасьют на 2-м этапе Кубка России по биатлону

Наталия Шевченко вслед за спринтом выиграла пасьют на 2-м этапе Кубка России по биатлону
Комментарии

В Ханты-Мансийске завершилась женская гонка преследования в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по биатлону. Его победительницей стала Наталия Шевченко (Мекрюкова), сохранившая первое место по итогам спринта. Второй к финишу пришла Елизавета Каплина. Тройку призёров замкнула Анастасия Гореева.

Биатлон. Кубок России, второй этап, Ханты-Мансийск. Гонка преследования, 10 км. Женщины

  1. (1) Наталия Шевченко (Свердловская область) — 29.41,0 (2 промаха).
  2. (8) Елизавета Каплина (ХМАО) — отставание 13,4 секунды (1).
  3. (13) Анастасия Гореева (Московская область) +14,5 (1).
  4. (10) Анастасия Батманова (Сахалинская область) +27,2 (0).
  5. (4) Тамара Дербушева (Свердловская область) +31,2 (2).
  6. (11) Анна Сола (Беларусь) +41,7 (3).
Материалы по теме
В сборной Франции по биатлону неожиданный лидер. Жанмонно выиграла уже вторую гонку!
В сборной Франции по биатлону неожиданный лидер. Жанмонно выиграла уже вторую гонку!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android