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Вебьёрн Сёрум прокомментировал своё третье место в спринте на этапе КМ в Эстерсунде

Вебьёрн Сёрум прокомментировал своё третье место в спринте на этапе КМ в Эстерсунде
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Норвежский биатлонист Вебьёрн Сёрум прокомментировал своё третье место в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Спортсмен прошёл гонку без промахов и уступил только немцу Филиппу Наврату и своему соотечественнику Тарьею Бё, обогнав на последнем круге по времени шведа Себастиана Самуэльссона.

«Это было правда весело. Я очень рад. Не был до конца уверен в форме, но потом мне удалось закрыть все мишени. Слышал, что соперничал с Себастианом, но сумел обогнать его на прекрасном последнем круге», — приводит слова Сёрума издание NRK.

Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд, первый этап
Мужчины. Спринт, 10 км

1. Филипп Наврат (Германия) — 24.02,0 (0 промахов).
2. Тарьей Бё (Норвегия) — +18,7 секунды (0).
3. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — +19,8 (0).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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