Франциска Пройс — о жёлтой майке лидера: не принимаю это как должное

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс, чемпионка мира 2015 года, рассказала о своих эмоциях от возможности пробежать гонку преследования в воскресенье, 3 декабря, в жёлтой майке лидера.

«Понимаю, что всё очень быстро может измениться. Я просто рада этому и не принимаю жёлтую майку как должное. Хочу забрать с собой эти позитивные чувства, остаться наедине с собой и продолжить радоваться», — приводит слова Пройс издание Sport.de.

Напомним, лидерство в общем зачёте Кубка мира Франциска Пройс делит с норвежкой Каролин Оффигстад Кноттен. Каждая из спортсменок имеет в активе 125 очков рейтинга. Для того чтобы сохранить жёлтую майку лидера, немецкая биатлонистка должна финишировать в гонке преследования впереди соперницы из Норвегии, от которой на старте Пройс будет отставать на девять секунд.

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