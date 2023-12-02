Видео первой победы Наврата на Кубке мира в мужском спринте в Эстерсунде

Сегодня, 2 декабря, в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоялся мужской спринт. Первую в карьере победу в нём одержал немецкий биатлонист Филипп Наврат, который прошёл гонку со второй скоростью среди всех спортсменов и не ошибся ни разу на огневых рубежах. Второе место в спринте занял трёхкратный олимпийский чемпион из Норвегии Тарьей Бё, третьим стал другой норвежец — Вебьёрн Сёрум.

Отметим, что это первая с сезона-2021/2022 спринтерская гонка, в которой победа осталась не за пятикратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Бё, который сегодня остался только 18-м. В прошлом сезоне спортсмен выиграл все спринты.

Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд, первый этап

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Филипп Наврат (Германия) — 24.02,0 (0 промахов).

2. Тарьей Бё (Норвегия) — +18,7 секунды (0).

3. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — +19,8 (0).

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