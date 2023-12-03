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Кристина Резцова одержала победу в масс-старте на 12 км в рамках 2-го этапа Кубка России

Кристина Резцова одержала победу в масс-старте на 12 км в рамках 2-го этапа Кубка России
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В Ханты-Мансийске прошёл большой масс-старт у женщин на 12 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по биатлону. Его победительницей стала серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете, российская биатлонистка Кристина Резцова. Второй к финишу пришла Анастасия Гришина, а замкнула тройку призёров Екатерина Носкова.

Биатлон. Кубок России, второй этап, Ханты-Мансийск. Большой масс-старт, 12 км. Женщины

1. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) — 36.45,7 (1 промах).
2. Анастасия Гришина (Новосибирская область) — отставание 11,6 секунды (1).
3. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) +37,0 (2).
4. Тамара Дербушева (Свердловская область) +50,5 (3).
5. Екатерина Каплина (ХМАО-Югра) +1.06,9 (4).
6. Анастасия Батманова (Сахалинская область) +1.09,2 (2).

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