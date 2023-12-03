Жанмонно выиграла гонку преследования на КМ в Эстерсунде, Пройс — вторая, Фойгт — третья

Французская биатлонистка Лу Жанмонно выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка мира, проходящем в Эстерсунде (Швеция). Спортсменка преодолела дистанцию со временем в 31.41,3 минуты, не допустив ни одной ошибки на огневых рубежах. Второй стала чемпионка мира 2015 года из Германии Франциска Пройс, уступившая француженке 0,3 секунды с одним промахом, замкнула тройку лидеров ещё одна немка — Ванесса Фойгт (+18,5 и один промах).

Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд, первый этап

Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Лу Жанмонно (Франция) — 31.41,3 (0 промахов).

2. Франциска Пройс (Германия) — +0,3 секунды (1).

3. Ванесса Фойгт (Германия) — +18,5 (1).

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