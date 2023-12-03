У Йоханнеса Бё есть отличная возможность реабилитироваться за вчерашний провал в спринте.

Германия продолжит удивлять? На Кубке мира по биатлону сегодня гонки преследования! LIVE

В субботу, 3 декабря, в Эстерсунде (Швеция) пройдут гонки преследования. Награды разыграют как мужчины, так и женщины. Первый этап Кубка мира по биатлону – 2023/2024 ещё не закончился, а уже подарил столько сюрпризов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонок и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами. Женский пасьют начнётся в 16:00, а в мужской – в 18:00 по московскому времени.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Одной из главных интриг дня является выступление лидера мирового биатлона Йоханнеса Бё. В спринтерской гонке многократный олимпийский чемпион финишировал на 18-м месте, показав худший результат с марта 2022 года. Победил же Филипп Наврат. Успех позволил биатлонисту из Германии возглавить общий зачёт КМ. На второй и третьей позициях расположились его соотечественники — Юстус Штрелов и Роман Рес.

В женской части тоже лидирует немка — Франциска Пройс. На пару с норвежской биатлонисткой она имеет в активе 125 очков. Спринтерские гонки показали, насколько непредсказуемым стал биатлон в новом сезоне. Но что скажут неудачники спринта в гонке преследования?

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