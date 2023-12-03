Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Биатлон, Кубок мира — 2023/2024, Эстерсунд: гонки преследования (мужчины, женщины), онлайн-трансляция 3 декабря 2023

Германия продолжит удивлять? На Кубке мира по биатлону сегодня гонки преследования! LIVE
Батраз Томаев
Франциска Пройс, Йоханнес Бё
Комментарии
У Йоханнеса Бё есть отличная возможность реабилитироваться за вчерашний провал в спринте.

В субботу, 3 декабря, в Эстерсунде (Швеция) пройдут гонки преследования. Награды разыграют как мужчины, так и женщины. Первый этап Кубка мира по биатлону – 2023/2024 ещё не закончился, а уже подарил столько сюрпризов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонок и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами. Женский пасьют начнётся в 16:00, а в мужской – в 18:00 по московскому времени.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Одной из главных интриг дня является выступление лидера мирового биатлона Йоханнеса Бё. В спринтерской гонке многократный олимпийский чемпион финишировал на 18-м месте, показав худший результат с марта 2022 года. Победил же Филипп Наврат. Успех позволил биатлонисту из Германии возглавить общий зачёт КМ. На второй и третьей позициях расположились его соотечественники — Юстус Штрелов и Роман Рес.

В женской части тоже лидирует немка — Франциска Пройс. На пару с норвежской биатлонисткой она имеет в активе 125 очков. Спринтерские гонки показали, насколько непредсказуемым стал биатлон в новом сезоне. Но что скажут неудачники спринта в гонке преследования?

Общий зачёт Кубка мира по биатлону (мужчины и женщины)
Полное расписание гонок на Кубке мира по биатлону - 2023/2024

Вы можете настроить удобный параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой.

Live Батраз Томаев

Между Пройс и Жанмонно полторы секунды. Ох, какая гонка…

16:30 Батраз Томаев

Фойгт догнала и обогнала Арнеклейв. Между ними четыре секунды. Что творят немки! Это реинкарнация легендарной сборной Хенкель, Вильхельм?

16:29 Батраз Томаев

На отсечке 8.8 км Франциска Пройс (Германия) догнала Лу Жанмонно (Франция). Все решится на финише?

16:28 Батраз Томаев

Жанмонно или Пройс?
Немка в этой гонке зашла на один штрафной круг. Хватит ли ей сил для атаки?

16:27 Батраз Томаев

Но точна и Пройс! Всего семь секунд от француженки.

Арнеклейв идёт третьей, проигрывая 14,7 секунды, а Фойгт на четвёртом месте — 19,4 секунды проигрыша.

16:26 Батраз Томаев

Женская гонка преследования. Заключительная стрельба!

Жанмонно делает ноль! В то время, как Арнеклейв и Фойгт мажут.

16:25 Батраз Томаев

На отсечке перед стрельбой Жанмонно проиграла ещё две секунды. Любопытно.

16:24 Батраз Томаев

Лиза Виттоцци идёт на десятой позиции, не допустив ни одного промаха. Но ходом сегодня итальянка не блещет.

16:24 Батраз Томаев

Тандреволд и Пройс немного отыграли относительно Арнеклейв. Но всё решит заключительная стрельба стоя.

16:23 Батраз Томаев

Тем временем на отсечке 6.8 км Фойгт и Арнеклейв уходят в отрыв, привозя Жанмонно почти семь секунды.
Начинается самое интересное!

16:21 Батраз Томаев

Пройсс и Тандреволд будут в роли догоняющих — у них по одной незакрытой мишени. Отставание биатлонисток, идущих на четвёртой и пятой позициях, составляет 24-25 секунды.

16:21 Батраз Томаев

Женская гонка преследования. Третья стрельба

Норвежка Юни Арнеклейв быстрее всех отстреляла и уходит лидером перед заключительной стрельбой. Чистая работа!

В 2,7 секундах от неё Лу Жанмонно (Франция), затем идёт Ванесса Фойгт (Германия) — 3,2 секунды отставания.

16:18 Батраз Томаев

Быстрее всех по скорости на первом круге была Ханна Оберг. На данный момент биатлонистка из Швеции отыграла семь позиций, стартовав с 14-го места.

16:17 Батраз Томаев

Отсечка 4.8 км.

Лидирующая пятёрка по-прежнему вместе. Шведка Эльвира Оберг сокращает отставание на три секунды, проигрывая теперь 25,1 секунды.

16:15 Батраз Томаев

Виттоцци, Вирер, Кноттен и Симон тоже точны. Но приблизиться к основной группе пока не получается.

16:14 Батраз Томаев

Женская гонка преследования. Вторая стрельба.

Пройс, Арнеклейв, Тандреволд, Фойгт, Жанмонно — именно в таком порядке уходят со второй стрельбы биатлонистки. Они отстреляли без ошибок.

А вот на штрафной круг отправилась Эльвира Оберг — отставание 28 секунд.

16:12 Батраз Томаев

Перед второй стрельбой лидирующие биатлонистки отрываются от группы преследователей ещё на несколько секунд.

16:11 Батраз Томаев

А вот группу преследователей возглавляет Лиза Виттоцци. Итальянка проигрывает 28,3 секунды.

Доротея Вирер проигрывает чуть больше — 12 место и 56,4 секунды.

16:09 Батраз Томаев

Отсечка 2.8 км.

Соперницы догнали Жанмонно. Группа лидеров состоит из шести биатлонисток во главе с Тандреволд.

16:08 Батраз Томаев

После штрафных кругов Кноттен идёт 13-й, отставание 55,7 секунд.

16:07 Батраз Томаев

Также без ошибок отстреляли Пройс, Арнеклейв, Тандреволд. Их отставание от лидера четыре-пять секунд.

На два штрафных круга зашла Каролин Кноттен.

16:07 Батраз Томаев

Женская гонка преследования. Первая стрельба

Лу Жанмонно стреляет чисто и продолжит лидировать!

16:05 Батраз Томаев

Отсечка 1.6 км.

Соперницы отыграли две секунды у Жанмонно. На второе место выходит Ванесса Фойгт.

16:04 Батраз Томаев

Сегодняшнюю гонку пропускают сразу две француженки — Жилонн Гигонна и Хлое Шевалье. А вместе с ними ещё девять биатлонисток.

16:03 Батраз Томаев

Биатлонистки уже на отсечке 0.8 км. Лу Жанмонно сохраняет преимущество.

16:00 Батраз Томаев

Поехали!

Женская гонка преследования началась. Пожелаем удачи стреляющим лыжницам!

15:57 Батраз Томаев

Совсем скоро начинаем гонку. На стадионе в Эстерсунде температура воздуха составляет 12 градусов мороза по Цельсию.

15:42 Батраз Томаев

Сегодня на Кубке IBU в Контиолахти (Финляндия) прошла смешанная эстафета. Победителем стала сборная Норвегии, серебро у Швеции, а бронзовая награда у Франции.

Всего на гонку было заявлено 22 команды. Но финишировать смогли только девять сборных. Остальные же отстали на круг и закончили микст-эстафету.

15:30 Батраз Томаев

Лидером Общего зачёта Кубка мира сейчас являются норвежка Каролин Оффигстад Кноттен и немка Франциска Пройс. Последняя просто наслаждается этими счастливыми мгновениями.

Материалы по теме
Франциска Пройс — о жёлтой майке лидера: не принимаю это как должное
15:22 Батраз Томаев

Давайте вспомним, как прошёл женский спринт:

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko

15:11 Батраз Томаев

Первыми на старт выйдут дамы. В 16:00 в гонку первой отправится француженка Лу Жанмонно, которая в спринте выиграла первое золото в личных гонках.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 7.5 км Спринт
01 декабря 2023, пятница. 16:45 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
21:04.1
2
Каролин Оффигстад Кноттен
Норвегия
+8.5
3
Юни Арнеклейв
Норвегия
+17.6
15:04 Батраз Томаев

В погоню за медалями

Привет всем! Последний выходной день в самом разгаре!

А это значит, что биатлон идеально впишется в это воскресенье.
Уже через час в Эстерсунде (Швеция) начнётся женская гонка преследования.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android