Германия продолжит удивлять? На Кубке мира по биатлону сегодня гонки преследования! LIVE

В субботу, 3 декабря, в Эстерсунде (Швеция) пройдут гонки преследования. Награды разыграют как мужчины, так и женщины. Первый этап Кубка мира по биатлону – 2023/2024 ещё не закончился, а уже подарил столько сюрпризов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонок и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами. Женский пасьют начнётся в 16:00, а в мужской – в 18:00 по московскому времени.
Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.
Одной из главных интриг дня является выступление лидера мирового биатлона Йоханнеса Бё. В спринтерской гонке многократный олимпийский чемпион финишировал на 18-м месте, показав худший результат с марта 2022 года. Победил же Филипп Наврат. Успех позволил биатлонисту из Германии возглавить общий зачёт КМ. На второй и третьей позициях расположились его соотечественники — Юстус Штрелов и Роман Рес.
В женской части тоже лидирует немка — Франциска Пройс. На пару с норвежской биатлонисткой она имеет в активе 125 очков. Спринтерские гонки показали, насколько непредсказуемым стал биатлон в новом сезоне. Но что скажут неудачники спринта в гонке преследования?
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Между Пройс и Жанмонно полторы секунды. Ох, какая гонка…
Фойгт догнала и обогнала Арнеклейв. Между ними четыре секунды. Что творят немки! Это реинкарнация легендарной сборной Хенкель, Вильхельм?
На отсечке 8.8 км Франциска Пройс (Германия) догнала Лу Жанмонно (Франция). Все решится на финише?
Жанмонно или Пройс?
Немка в этой гонке зашла на один штрафной круг. Хватит ли ей сил для атаки?
Но точна и Пройс! Всего семь секунд от француженки.
Арнеклейв идёт третьей, проигрывая 14,7 секунды, а Фойгт на четвёртом месте — 19,4 секунды проигрыша.
Женская гонка преследования. Заключительная стрельба!
Жанмонно делает ноль! В то время, как Арнеклейв и Фойгт мажут.
На отсечке перед стрельбой Жанмонно проиграла ещё две секунды. Любопытно.
Лиза Виттоцци идёт на десятой позиции, не допустив ни одного промаха. Но ходом сегодня итальянка не блещет.
Тандреволд и Пройс немного отыграли относительно Арнеклейв. Но всё решит заключительная стрельба стоя.
Тем временем на отсечке 6.8 км Фойгт и Арнеклейв уходят в отрыв, привозя Жанмонно почти семь секунды.
Начинается самое интересное!
Пройсс и Тандреволд будут в роли догоняющих — у них по одной незакрытой мишени. Отставание биатлонисток, идущих на четвёртой и пятой позициях, составляет 24-25 секунды.
Женская гонка преследования. Третья стрельба
Норвежка Юни Арнеклейв быстрее всех отстреляла и уходит лидером перед заключительной стрельбой. Чистая работа!
В 2,7 секундах от неё Лу Жанмонно (Франция), затем идёт Ванесса Фойгт (Германия) — 3,2 секунды отставания.
Быстрее всех по скорости на первом круге была Ханна Оберг. На данный момент биатлонистка из Швеции отыграла семь позиций, стартовав с 14-го места.
Отсечка 4.8 км.
Лидирующая пятёрка по-прежнему вместе. Шведка Эльвира Оберг сокращает отставание на три секунды, проигрывая теперь 25,1 секунды.
Виттоцци, Вирер, Кноттен и Симон тоже точны. Но приблизиться к основной группе пока не получается.
Женская гонка преследования. Вторая стрельба.
Пройс, Арнеклейв, Тандреволд, Фойгт, Жанмонно — именно в таком порядке уходят со второй стрельбы биатлонистки. Они отстреляли без ошибок.
А вот на штрафной круг отправилась Эльвира Оберг — отставание 28 секунд.
Перед второй стрельбой лидирующие биатлонистки отрываются от группы преследователей ещё на несколько секунд.
А вот группу преследователей возглавляет Лиза Виттоцци. Итальянка проигрывает 28,3 секунды.
Доротея Вирер проигрывает чуть больше — 12 место и 56,4 секунды.
Отсечка 2.8 км.
Соперницы догнали Жанмонно. Группа лидеров состоит из шести биатлонисток во главе с Тандреволд.
После штрафных кругов Кноттен идёт 13-й, отставание 55,7 секунд.
Также без ошибок отстреляли Пройс, Арнеклейв, Тандреволд. Их отставание от лидера четыре-пять секунд.
На два штрафных круга зашла Каролин Кноттен.
Женская гонка преследования. Первая стрельба
Лу Жанмонно стреляет чисто и продолжит лидировать!
Отсечка 1.6 км.
Соперницы отыграли две секунды у Жанмонно. На второе место выходит Ванесса Фойгт.
Сегодняшнюю гонку пропускают сразу две француженки — Жилонн Гигонна и Хлое Шевалье. А вместе с ними ещё девять биатлонисток.
Биатлонистки уже на отсечке 0.8 км. Лу Жанмонно сохраняет преимущество.
Поехали!
Женская гонка преследования началась. Пожелаем удачи стреляющим лыжницам!
Совсем скоро начинаем гонку. На стадионе в Эстерсунде температура воздуха составляет 12 градусов мороза по Цельсию.
Сегодня на Кубке IBU в Контиолахти (Финляндия) прошла смешанная эстафета. Победителем стала сборная Норвегии, серебро у Швеции, а бронзовая награда у Франции.
Всего на гонку было заявлено 22 команды. Но финишировать смогли только девять сборных. Остальные же отстали на круг и закончили микст-эстафету.
Лидером Общего зачёта Кубка мира сейчас являются норвежка Каролин Оффигстад Кноттен и немка Франциска Пройс. Последняя просто наслаждается этими счастливыми мгновениями.
Давайте вспомним, как прошёл женский спринт:
Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko
Первыми на старт выйдут дамы. В 16:00 в гонку первой отправится француженка Лу Жанмонно, которая в спринте выиграла первое золото в личных гонках.
В погоню за медалями
Привет всем! Последний выходной день в самом разгаре!
А это значит, что биатлон идеально впишется в это воскресенье.
Уже через час в Эстерсунде (Швеция) начнётся женская гонка преследования.