Самуэльссон стал победителем гонки преследования, Наврат — второй, Кристиансен — третий

Шведский биатлонист, олимпийский чемпион и чемпион мира Себастиан Самуэльссон стал победителем гонки преследования на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Спортсмен преодолел 12,5 км за 31.38,4 минуты, допустив три промаха на огневых рубежах. Второе место занял немец Филипп Наврат (+5,1 секунды и два промаха), замкнул тройку лидеров олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира из Норвегии Ветле Шоста Кристиансен, который уступил шведу 7,2 секунды с одной ошибкой на стрельбе.

Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд, первый этап

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 31.38,4 (3 промаха).

2. Филипп Наврат (Германия) — +5,1 секунды (2).

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +7,2 (1).

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