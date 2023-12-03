Жанмонно: говорила себе, что у Пройс больше сил, это всё… Но я была сильнее на финише

Французская биатлонистка Лу Жанмонно прокомментировала свою победу в гонке преследования на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Спортсменка в этой гонке, не допустив ни одной ошибки на стрельбе, выиграла, на самом финише обогнав немку Франциску Пройс.

«Не знаю, хорошо ли я справилась со стрессом, однако была достаточно сильной. Плохо чувствовала себя на лыжах сегодня, не была быстрой. Но внезапно, если я и сделала что-то правильно, то на стрельбе. Хотела сосредоточиться на ней и выложиться на трассе, даже если получится немного.

Очень пыталась удержаться за Франциской Пройс на старте, но она была очень быстра. На самой большой высоте она ускорялась, почти как Симон Фуркад. Я говорила себе, что у неё больше сил, это всё… Но в конце концов я хорошо себя почувствовала на подъёме, а она нет. Франциска сбавила скорость, мне удалось её нагнать, так было несколько раз. На последних 50 метрах я сидела на её лыжах, знала, что довольно сильна в финишном спринте, и понимала, что это может сработать», — приводит слова Жанмонно Nordique Magazine.

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