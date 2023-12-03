Видео гонки преследования, в которой Лу Жанмонно одержала вторую победу на КМ в карьере

Сегодня, 3 декабря, в Эстерсунде (Швеция) в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования. В ней победительницей стала француженка Лу Жанмонно, которая в этой гонке завоевала вторую золотую медаль Кубка мира как в сезоне, так и в карьере. На самом финише спортсменка на 0,3 секунды обогнала немку Франциску Пройс. Тройку лидеров замкнула ещё одна представительница Германии — Ванесса Фойгт.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео победной для Лу Жанмонно гонки преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд, первый этап

Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Лу Жанмонно (Франция) — 31.41,3 (0 промахов).

2. Франциска Пройс (Германия) — +0,3 секунды (1).

3. Ванесса Фойгт (Германия) — +18,5 (1).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.