Экс-глава Федерации биатлона Норвегии — о деле Бессеберга: видел, что голоса были куплены

Бывший глава Федерации биатлона Норвегии Торе Бойгард рассказал, что лично наблюдал за коррупционной деятельностью экс-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга. Однако, отмечает он, доказательств своих слов у него нет.

«Я видел, что голоса были куплены. Я видел конверты и видел, как люди их открывали. И я видел деньги. Но я не могу этого доказать. Не только я. Другие тоже видели это. Я говорил Бессебергу, что так быть не должно. Мне неизвестно, что делало с этим правление IBU до моего прихода, как я понял — с этим ничего не было сделано.

Например, по поводу Кубка мира в Тюмени — я знаю, что голоса были куплены. И в 2010 году появились какие-то конверты. Я абсолютно уверен, потому что сам видел их. Мы сидели за обеденным столом. Рядом со мной был Александр Тихонов, который принёс сумку, где был конверт. Он его открыл, и я увидел деньги.

То же было в 2013 году. Тогда в Хольменколлене я получил подарок от Тихонова: кошелёк, в котором было € 500. Я сразу спустился в приёмную и сказал, что мне это не нужно, и бросил кошелёк на стол. На следующий день мы встретились с ним и с Бессебергом, Тихонов утверждал, что это не было попыткой коррупции: якобы в России принято класть в бумажник несколько монет, когда его дарят. Бессеберг подтвердил, что это обычное дело в России. Но я на это не купился. Я сказал, что мы бы здесь не сидели, если бы там был один рубль.

Я видел подобное трижды. И минимум дважды говорил Бессебергу нет. Позже он хотел заняться этим делом, но, насколько мне известно, этого не произошло.

Общеизвестно, что в мировом спорте существует система подкупа голосов. Было бы странно, если бы этого не произошло и в IBU, это не воскресная школа, в отличие от других организаций. Но, когда вы высказываетесь, вы должны быть уверены, что правление с этим разберётся. Это указывает на то, что в данном случае они ничего не сделали», — приводит слова Бойгарда VG.

Напомним, в январе 2024 года пройдёт судебный процесс над Андерсом Бессебергом.