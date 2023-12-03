Пройс — о 2-м месте в гонке преследования: боролась до конца, жаль, этого недостаточно

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс, чемпионка мира 2015 года, высказалась о своём втором месте в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Спортсменка на самом финише проиграла француженке Лу Жанмонно 0,3 секунды.

«Я боролась до конца, жаль, что этого было недостаточно. Но впереди у нас ещё несколько гонок», — приводит слова спортсменки портал sportschau.de.

Отметим, что в этой гонке спортсменка набрала достаточное количество рейтинговых очков, чтобы сохранить за собой первое место в женском общем зачёте Кубка мира: сейчас на счету Франциски Пройс ровно 200 очков, у её ближайшей преследовательницы, Лу Жанмонно, — 197.

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