Ванесса Фойгт высказалась о своём третьем месте в гонке преследования в Эстерсунде

Немецкая биатлонистка Ванесса Фойгт высказалась о своём третьем месте в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Спортсменка проиграла победительнице гонки, француженке Лу Жанмонно, 18,5 секунды. Второе место на этой дистанции заняла другая немецкая спортсменка, Франциска Пройс, уступившая представительнице Франции 0,3 секунды.

«Гонка снова была оптимальной. При стрельбе стоя у меня не выдерживали нервы, но тем не менее я быстро бежала и в целом довольна результатами стрельбы», — приводит слова Фойгт портал sportschau.de.

Отметим, что сейчас Ванесса Фойгт идёт третьей в общем зачёте Кубка мира, имея в активе 165 очков.

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