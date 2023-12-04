Васильев: слова Бабикова про нехватку патронов — это правда. Санкции здорово ударили

Двукратный олимпийский чемпион в эстафетах Дмитрий Васильев прокомментировал слова чемпиона мира российского биатлониста Антона Бабикова, который ранее сообщил о нехватке патронов у российских спортсменов для выступлений на соревнованиях. Васильев подчеркнул, что проблема связана с санкциями и низким качеством патронов, производимых в России.

«То, что сказал Бабиков, — это правда, правильно говорит. В этой части санкции очень здорово ударили. Раньше мы выходили на старт с импортным патроном, а сегодня этот патрон недоступен в России. Производители стали монополистами и задрали цены, которые стали неподъёмными. У нас же остался только Климовский завод, который делает биатлонные патроны, но, к сожалению, качество этого патрона оставляет желать лучшего. Что с этим делать — неясно. Может быть, здесь стоит вмешаться государству. Биатлонисты страдают, альтернативы нет. Это действительно проблема.

Параллельный импорт не пройдёт. Этот патрон же надо закупить. Лучшие патроны выпускает Германия, а они очень жёстко всё отслеживают. Они же знают, сколько каждая страна закупала. Если со стороны восточных стран будет серьёзная закупка, то они поймут, что это для России. То есть это невозможно. Санкции они жёстко контролируют. Они не продают нам — это проблема», — приводит слова Васильева Legalbet.