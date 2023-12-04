«Это безумие». Филипп Наврат — о лидерстве в общем зачёте Кубка мира

Немецкий биатлонист Филипп Наврат прокомментировал своё лидерство в общем зачёте Кубка мира.

«Это безумие. У меня уже было так много гонок, а теперь происходит нечто подобное. Я невероятно благодарен всем, кто помогал мне на этом пути», — приводит слова Наврата DPA.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Вчера, 4 декабря, Филипп Наврат занял второе место по итогам гонки преследования на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Он отстал от шведа Себастиана Самуэльссона на 5,1 секунды и допустил два промаха.

2 декабря 30-летний немецкий биатлонист стал победителем спринта, не допустив ни одной ошибки на огневых рубежах и показав результат 24.02,0. До этого Наврат ни разу не поднимался на подиум в личных гонках.