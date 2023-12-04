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Вирер — о гонке преследования на КМ: всё прошло не так уж плохо, но чего-то не хватает

Вирер — о гонке преследования на КМ: всё прошло не так уж плохо, но чего-то не хватает
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Трёхкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер пожаловалась на самочувствие после гонки преследования на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Итальянка завершила гонку на 14-м месте.

«Сегодня утром я тоже проснулась с болью в горле. Похоже, судьба решает за меня, что мне делать. Вчера вечером я действительно думала, что сегодня меня будет тошнить, но утром появилась боль в горле. Я всё равно хотела попробовать, и в конце концов всё прошло не так уж плохо, но я чувствовала, что чего-то всё ещё не хватает. Просто надеюсь, что это скоро закончится… либо я серьёзно заболею, либо надеюсь медленно начать выздоравливать», — цитирует Вирер Fondo Italia.

Напомним, победу в гонке одержала француженка Лу Жанмонно.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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