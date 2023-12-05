Сборная Швеции представила состав на второй этап Кубка мира в Хохфильцене

Сборная Швеции представила состав на второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия).

Женщины: Тильда Юханссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Мона Брорссон, Сара Андерссон, Линн Перссон.

Мужчины: Эмиль Нюквист, Йеспер Нелин, Мальте Стефанссон, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон.

Из состава национальной команды Швеции выбыла олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира 30-летняя биатлонистка Стина Нильссон, которая неудачно выступила на первом этапе нынешнего розыгрыша Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Напомним, второй этап Кубка мира сезона-2023/2024 пройдёт в Хохфильцене с 8 по 10 декабря.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.