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Тренер сборной Швеции — о Себастиане Самуэльссоне: он совершенно дикий

Тренер сборной Швеции — о Себастиане Самуэльссоне: он совершенно дикий
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Тренер сборной Швеции по биатлону Йоханнес Лукас высказался о выступлении олимпийского чемпиона и чемпиона мира Себастиана Самуэльссона в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Биатлонист сегодня, 3 декабря, с тремя промахами отыграл минуту отставания от лидеров и стал победителем пасьюта.

«Он совершенно дикий. Я не понимаю, как он может так быстро ехать. Он может стрелять, но его догоняют на стрельбище. Я знал, что он будет действовать быстро, но не знал, что настолько быстро», — приводит слова Лукаса издание Expressen.

Также выступление Самуэльссона прокомментировал тренер сборной Швеции по стрельбе Йохан Хагстрем: «На третьем промахе я подумал: «Ох, не стоило бы». Но потом, думаю, в конце все увидели, что никаких сожалений нет: он решил победить, и это было видно с самого начала».

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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