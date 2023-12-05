Вице‑президент СБР рассказал, как будет принято решение о проведении этапа КР в Тюмени

Вице‑президент Союза биатлонистов России (СБР) по проведению соревнований Иван Мелихов рассказал, каким способом будет принято решение о проведении гонок на этапе Альфа‑Банк Кубка России в Тюмени.

«Процедура у нас прописана в правилах. За два часа до пристрелки собирается жюри соревнований и принимает решение. До этого главная судейская коллегия должна представить информацию о температуре в самой высокой точке трассы, на стадионе и в самой низкой точке трассы. Жюри примет решение, исходя из погодных условия и этих данных. Граница — минус 20 градусов. Также в правилах написано, что жюри имеет право принять решение стартовать при более низкой температуре», — приводит слова Мелихова «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 4 декабря, пресс-служба Союза биатлонистов России сообщила об отмене пролога в преддверии старта третьего этапа Альфа-Банк Кубка России по биатлону сезона-2023/2024 в Тюмени. Причиной отмены пролога стала низкая температура в Тюмени. Решение об отмене соревнований принято совместно с капитанами команд.