Пролог перед этапом Кубка России в Тюмени отменён из-за низкой температуры

Пресс-служба Союза биатлонистов России сообщила об отмене пролога в преддверии старта третьего этапа Альфа-Банк Кубка России по биатлону сезона-2023/2024 в Тюмени.

Причиной отмены пролога стала низкая температура в Тюмени. Решение об отмене соревнований принято совместно с капитанами команд.

Напомним, пролог — это предстартовые соревнования, организатором которых является Союз биатлонистов России (СБР). Пролог проходит перед основной программой соревнований Кубка Содружества, чемпионата и Кубка России в восьми городах страны. Биатлонисты соревнуются в составе четырёх команд. Победитель общего зачёта соревнований в конце сезона получит 1 млн рублей. Ранее пролог прошёл перед этапом Кубка России в Ханты-Мансийске.