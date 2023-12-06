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Стало известно, выступит ли приболевшая Вирер на втором этапе Кубка мира

Стало известно, выступит ли приболевшая Вирер на втором этапе Кубка мира
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Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер готовится выступить на втором этапе Кубка мира – 2023/2024 в Хохфильцене (Австрия), несмотря на очередную болезнь.

Специализированное издание Fondo Italia со ссылкой на собственный источник сообщает, что сегодня Вирер вышла на дневную тренировку и работала на ней с обычной интенсивностью. По предварительной информации, Доротея выступит на втором этапе КМ.

Ранее Вирер поделилась в социальных сетях фотографией в кислородной маске на фоне упаковок с лекарствами. «Лучший старт сезона. Три простуды за 22 дня», — подписала итальянка снимок.

Напомним, соревнования в Хохфильцене пройдут с 8 по 10 декабря.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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