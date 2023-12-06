«Это плохой знак». Олимпийский чемпион из Норвегии на грани вылета из сборной

В сезоне-2023/2024 Кубка мира по биатлону всё перевернулось с ног на голову. Безоговорочные лидеры прошлого года были вынуждены отдать свои жёлтые майки. А те, от кого не ждали результатов, внезапно стали выкашивать гонку за гонкой. Больше всего неудачников в сборной Норвегии. Картина непривычная, согласитесь?

«Со мной что-то не так»

Большинство болельщиков, конечно, обратили внимание на неудачи Йоханнеса Бё. Но этап Кубка мира в Эстерсунде провалил и Стурла Холм Легрейд – олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира.

Биатлонист ни разу не попал в десятку лучших в личных гонках. Единственным светлым пятном для него стало второе место в одиночной смешанной эстафете, где он на пару с Юни Арнеклейв проиграл французским чемпионам 13,8 секунды. И это всё это при неплохой стрельбе. Легрейд на своих этапах допустил всего две осечки! Но где его привычная скорость?

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Вопрос хороший, вот только спортсмен на него ответить тоже не может.

«Сейчас нужно немного подумать. Старт сезона стал непростым периодом, и, если ситуация не изменится в ближайшее время, мне придётся принять меры, нажать на тормоз и разобраться во всём. На самом деле результаты кажутся странными, потому что я не чувствую, что со мной что-то не так. Но потом я смотрю на время и понимаю, что нахожусь далеко от ожидаемого результата. Это плохой знак. Всё кажется относительно нормальным, но я не могу понять, почему бегу так медленно», – приводит слова Легрейда TV2.

Антирекорд Стурлы

Да, дела олимпийского чемпиона плохи. В индивидуальной гонке он занял 12-е место с одним промахом, проиграв ходом Себастьяну Самуэльссону страшные 2.45,7. Быстрее норвежца, например, были словенец Ловро Планко, австрийский ветеран Симон Эдер и американец Джейк Браун.

В последующих стартах ситуация лучше не стала. Наоборот, всё было хуже и хуже. В спринте Легрейд финишировал на 20-й позиции. На его счету одна незакрытая мишень и отставание в 1.41,1. На лыжне чистым ходом биатлонист проиграл лидеру сумасшедшие полторы минуты.

Гонка преследования поставила финальный аккорд в грустной песне Стурлы. Только 25-е место и шестая позиция в команде. Это ли не провал?

Выступления Легрейда стали худшими за последние два года. Ниже 25-го места до этого норвежский биатлонист опускался 28 ноября 2021 года. Кстати, тоже на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (сезон-2021/2022).

Тогда в мужском спринте он занял 37-ю позицию.

«Альтернатива — поехать домой»

Стурла висит на волоске? Пожалуй, да. Триумфатор спринта на Кубке IBU в Контиолахти норвежец Йохан Олав-Ботн настойчиво стучится в дверь национальной команды. Но пока тренерский штаб решил не менять коней на переправе. В составе, объявленном на этап КМ в Хохфильцене (Австрия), фамилия Легрейда есть, но всё может поменяться.

«Что касается следующего этапа, я должен подумать, не стоит ли мне изменить план. Сейчас трудно сказать, выступлю ли я в Хохфильцене. Альтернатива — поехать домой, отдохнуть и заняться спортом дома. Несколько дополнительных медицинских осмотров могут показать, что со мной на самом деле не так», — приводит слова Легрейда TV2.

Стурле сейчас нужна поддержка, считает партнёр по сборной Ветле Шоста Кристиансен.

«У Стурлы сейчас тяжёлая ситуация, потому что его здоровье не в полном порядке. Думаю, у него те же проблемы, что были и у меня месяц назад. Проблема в дыхательных путях. В последние сезоны он был бы лучшим биатлонистом мира, если бы не Йоханнес Бё. Но он был вторым номером, и видеть его в таком состоянии сейчас печально. Он нужен нам на первом этапе эстафеты в Нове-Место, поэтому я считаю, что ему лучше вернуться домой, отдохнуть и прийти в себя. Знаю, что это непросто, потому что ему придётся отстаивать своё место в команде. В Хохфильцене нас будет слишком много, и кому-то одному придётся покинуть команду в конце этапа. Это очень плохая ситуация. Мне его жаль», — приводит слова Кристиансена FondoItalia.

В общем зачёте КМ Стурла Холм Легрейд идёт на 18-м месте, занимая худшую позицию из всей норвежской команды – он №7 в сборной.

Пожалуй, игра на выживание для олимпийского чемпиона началась.