Жаклен: был бы рад быть на зимних Олимпийских играх во Франции в любой роли

28-летний французский биатлонист, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Эмильен Жаклен ответил на вопрос о возможном участии в зимней Олимпиаде-2030 в случае, если местом её проведения станет Франция. Во время зимних Олимпийских игр 2030 года возраст спортсмена составит 34 с половиной года.

«Могут ли зимние Олимпийские игры 2030 года представлять для меня мотивацию двигаться вперёд, если их примет Франция? Я определённо хотел бы быть на этих Олимпийских играх — может быть, не спортсменом, а работой в организации или другой роли. Я думаю, что это событие представляет собой что-то очень значимое для нашей страны, и я чувствую, что у Франции есть вся необходимая инфраструктура для его проведения. Был бы рад быть там в любой роли — может быть, не как спортсмен, но видеть спортсменов нового поколения в гонке», — рассказал Жаклен.

Франция входит в число претендентов на проведение зимних Олимпийских игр — 2030. Страна-организатор Белой олимпиады 2030 года будет названа на сессии МОК в июле 2024 года перед стартом ОИ-2024 в Париже. Эмильен Жаклен является обладателем двух серебряных олимпийских медалей, которые он выиграл в 2022 году в Пекине в составе смешанной и мужской эстафетных команд Франции.