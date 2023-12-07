Жаклен: был готов к трудностям на первом этапе после возвращения на Кубок мира

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафетных гонках, четырёхкратный чемпион мира, французский биатлонист Эмильен Жаклен рассказал о своих ощущениях после возвращения к стартам на этапах Кубка мира.

«Я чувствовал, может быть, некоторый стресс, потому что столько месяцев не участвовал в Кубке мира. В Эстерсунде я провёл свою первую гонку преследования после гонки в Ле Гран-Борнане в декабре 2022 года. Я уже был готов к тому, что в эту первую неделю у меня могут возникнуть трудности. Однако я очень доволен физическим и даже психологическим состоянием, потому что я не боялся и на лыжах чувствовал себя хорошо.

Что касается стрельбы — думаю, мне просто нужно время, чтобы выйти на свой уровень. На стрельбище у меня не было хороших ощущений, но мне просто нужно соревноваться, чтобы найти их снова. Нужно время, нужно набраться терпения и продолжить работу над стрельбой. Посмотрим, будут ли уже в Хохфильцене какие-либо шаги вперёд», — сказал Жаклен.

28-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен на первом этапе текущего сезона Кубка мира вернулся к соревнованиям после девятимесячного перерыва. В шведском Эстерсунде спортсмен стал победителем в составе французской команды в смешанной эстафете и серебряным призёром в мужской эстафете.