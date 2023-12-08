Лидер общего зачёта Кубка мира Франциска Пройс пропустит этап в Хохфильцене

Чемпионка мира 2015 года немецкая биатлонистка Франциска Пройс не сможет выступить на втором этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Хохфильцене (Австрия), сообщает пресс-служба Немецкой федерации биатлона на странице в соцсетях.

Немецкая спортсменка, которая является лидером общего зачётка Кубка мира, заразилась коронавирусной инфекцией и пропустит предстоящие соревнования. Пройс стала второй в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), а также заняла четвёртое место в спринте и завоевала серебро в гонке преследования.

Напомним, этап Кубка мира в Хохфильцене стартует спринтерскими гонками сегодня, 8 декабря. В программу австрийского этапа также войдут гонки преследования (9 декабря) и эстафеты (10 декабря).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.