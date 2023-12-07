Йоханнес Бё: иногда моя стрельба пугает. Не знаю, что будет в спринте на КМ в Хохфильцене

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о своей форме в преддверии спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Мне есть о чём подумать. Я провёл хорошую тренировку в преддверии спринта, выложился на трассе. На стрельбище на одной тренировке я допустил четыре промаха, а на другой отстрелял чисто на стойке и лёжке. Так что предугадать результат завтрашней гонки не могу. Не знаю, что будет. Узнаем методом проб и ошибок.

В прошлом году в Хохфильцене я был расслаблен. Сейчас моя форма недалека от того, что было в прошлом сезоне. Но иногда моя стрельба меня пугает. Понимаю, что, если ничего не сделаю с результатами до Рождества, отправлюсь на праздники с ужасными мыслями. Но пока я об этом не думаю», — приводит слова Бё TV2.