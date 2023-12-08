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Дарья Виролайнен вошла в топ-40 в дебютной гонке за сборную Финляндии на Кубке мира

Дарья Виролайнен вошла в топ-40 в дебютной гонке за сборную Финляндии на Кубке мира
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Биатлонистка сборной России Дарья Виролайнен, с 2023 года представляющая сборную Финляндии, провела первую гонку в рамках Кубка мира в новом статусе. Она заняла 35-е место в спринте в рамках второго этапа КМ, который стартовал в Хохфильцене (Австрия).

Напомним, Виролайнен вышла на старт спринта под 85-м номером. По ходу гонки она допустила промах на стойке. К финишу Дарья пришла с отставанием в 1.53,9 секунды от победительницы — норвежки Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Биатлон. Кубок мира, второй этап, Хохфильцен. Спринт, 7,5 км. Женщины

1. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 20.59,9 (0 промахов).
2. Эльвира Эберг (Швеция) — отставание 4,9 секунды (1).
3. Жюстин Бреза-Буше (Франция) + 19,7 (1).

Таким образом, Виролайнен отобралась в гонку преследования, которая пройдёт завтра, 9 декабря.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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