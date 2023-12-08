Йоханнес Бё снова потерпел крах на Кубке мира по биатлону. Репутацию семьи спасал его брат

Злоключения действующего обладателя «Большого хрустального глобуса» по итогам прошлого Кубка мира по биатлону продолжаются. На прошлой неделе Йоханнес Бё крайне неудачно выступил в связке спринт–преследование на трассе в Эстерсунде. И в Хохфильцене ему исправиться не удалось.

Йоханнес опять выпал из топ-10, и репутацию биатлонной семьи пришлось спасать его старшему брату: у Тарьея проблем на старте сезона нет.

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В общем-то, Йоханнес показал отличный ход. Если бы биатлонисты в этот раз проводили гонку без стрельбы, то звёздный норвежец стал бы вторым, уступив только соотечественнику Дале. Но именно работа на рубеже Бё-младшего и подкосила: лёжку он прошёл без проблем, а вот на стойке – три промаха.

Какое-то время стартовавший 21-м Бё мог помечтать о том, что даже с тремя промахами останется где-то на пьедестале или рядом с ним, однако другие биатлонисты были против этого и охотно сдвигали норвежца вниз по финишному протоколу. Чемпион остановился только на 11-й позиции.

А за победу развернулась красивая борьба между тремя биатлонистами. Некоторое время лидерство удерживал швед Себастиан Самуэльссон, показавший третий ход, но допустивший один промах. Однако дождаться золота в этот раз шведу было не суждено. Тарьей Бё на старте сезона блистает и за себя, и за своего брата: в спринте он показал отличный ход и безупречную стрельбу. На последнем круге тренеры вели его по Самуэльссону, и норвежец, поддерживая нужный ему темп, пришёл к финишу на первом месте.

Тарьей Бё Фото: РИА Новости

Последним возмутителем спокойствия в спринте стал Стурла Легрейд. Он, стартовав под поздним 67-м номером, тоже не допустил ни одного промаха, но был медленнее Тарьея. Второй рубеж Легрейд покинул первым, с отрывом в 4,5 секунды от соотечественника, однако за круг уступил ему почти 10 секунд. Золото Легрейд упустил, но хотя бы опередил Самуэльссона в гонке за серебро.

Кстати, для Легрейда этот успех очень важен, потому что после неудачного этапа в Эстерсунде пошли разговоры, что он может уступить своё место в сборной молодёжи с Кубка IBU. Теперь это, конечно, маловероятно.

Немец Филипп Наврат, возглавлявший общий зачёт Кубка мира после шведского этапа, с тремя промахами занял только 34-е место и упустил жёлтую майку лидера. Охотно перехватил её Себастиан Самуэльссон (236 очков), но на пятки ему наступает Тарьей Бё (230). Что до действующего обладателя трофея, то Йоханнес — на непривычно низком девятом месте.