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Вирер — о 26-м месте в спринте: мне не следовало выходить на эту гонку

Вирер — о 26-м месте в спринте: мне не следовало выходить на эту гонку
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Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала своё выступление в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Она заняла 26-е место.

«В конце концов, я просто рада, что доехала до финиша. Просто потому, что до вчерашнего дня складывалось ощущение, что у меня жар. Когда я измеряла, температуры не было, но у меня было состояние, что она переходит из холода в жар. Из-за простуды, боли в горле и всего остального мне было тяжело спать. Теоретически мне даже не следовало выходить на гонку, но я не люблю оставаться в комнате, когда идут соревнования. Поэтому я попробовала. Также я рада, что мне удалось попасть в пасьют, потому что при этих вводных это не казалось само собой разумеющимся. Я постараюсь извлечь из прошедшей гонки только положительные моменты.

Мне ещё предстоит решить, выходить завтра на старт или нет. Посмотрим, как пройдёт ночь», — приводит слова Вирер Fondo Italia.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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