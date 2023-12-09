Общий зачёт Кубка мира по биатлону: Жанмонно сместила Пройс с первой строчки

25-летняя французская биатлонистка Лу Жанмонно возглавила общий зачёт Кубка мира — 2023/2024 после спринтерской гонки на втором этапе в Хохфильцене (Австрия). Она сместила с первой строчки немку Франциску Пройс, которая пропускает этап из-за коронавируса.
Биатлон. Кубок мира, общий зачёт. Женщины. Положение после спринта на втором этапе
1. Лу Жанмонно (Франция) — 223 балла.
2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 211.
3. Франциска Пройс (Германия) — 200.
4. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) — 119.
5. Лиза Виттоцци (Италия) — 199.
6. Ванесса Фойгт (Германия) — 192.
7. Эльвира Эберг (Швеция) — 138.
8. Лена Хекки (Швейцария) — 133.
9. Юни Арнеклейв (Норвегия) — 123.
10. Жюстин Бреза-Буше — 123.
Трансляции Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 доступны в Okko.