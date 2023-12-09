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Общий зачёт Кубка мира по биатлону: Жанмонно сместила Пройс с первой строчки

25-летняя французская биатлонистка Лу Жанмонно возглавила общий зачёт Кубка мира — 2023/2024 после спринтерской гонки на втором этапе в Хохфильцене (Австрия). Она сместила с первой строчки немку Франциску Пройс, которая пропускает этап из-за коронавируса.

Биатлон. Кубок мира, общий зачёт. Женщины. Положение после спринта на втором этапе

1. Лу Жанмонно (Франция) — 223 балла.

2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 211.

3. Франциска Пройс (Германия) — 200.

4. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) — 119.

5. Лиза Виттоцци (Италия) — 199.

6. Ванесса Фойгт (Германия) — 192.

7. Эльвира Эберг (Швеция) — 138.

8. Лена Хекки (Швейцария) — 133.

9. Юни Арнеклейв (Норвегия) — 123.

10. Жюстин Бреза-Буше — 123.

Трансляции Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 доступны в Okko.