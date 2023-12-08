Йоханнес Бё по-прежнему не в лучшей форме, поэтому швед попробует забрать ещё одно золото.

Себастиан Самуэльссон в погоне за золотом! А у Йоханнеса Бё — очередной провал. LIVE

В пятницу, 8 декабря, в Хохфильцене (Австрия) стартует второй этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. Программу соревнований откроют женские и мужские спринты.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде победители спринтов были сенсационными. У женщин золото взяла юная Лу Жанмонно, а у мужчин — опытный Филипп Наврат. Да и призёры оказались не менее удивительными: Каролин Кноттен и Юни Арнеклейв, Тарьей Бё и Вебьёрн Сёрум.

Подарят ли гонки в Хохфильцене такие же приятные сюрпризы или на медали будут претендовать лидеры сезона вроде Себастиана Самуэльссона и Франциски Пройсс? Следите за ходом спринтов и главными событиями около них в нашей онлайн-трансляции!

Старт мужской гонки запланирован на 13:30 мск, а женской — на 16:25.