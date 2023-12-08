Себастиан Самуэльссон в погоне за золотом! А у Йоханнеса Бё — очередной провал. LIVE

В пятницу, 8 декабря, в Хохфильцене (Австрия) стартует второй этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. Программу соревнований откроют женские и мужские спринты.
Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.
На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде победители спринтов были сенсационными. У женщин золото взяла юная Лу Жанмонно, а у мужчин — опытный Филипп Наврат. Да и призёры оказались не менее удивительными: Каролин Кноттен и Юни Арнеклейв, Тарьей Бё и Вебьёрн Сёрум.
Подарят ли гонки в Хохфильцене такие же приятные сюрпризы или на медали будут претендовать лидеры сезона вроде Себастиана Самуэльссона и Франциски Пройсс? Следите за ходом спринтов и главными событиями около них в нашей онлайн-трансляции!
Старт мужской гонки запланирован на 13:30 мск, а женской — на 16:25.
После второго рубежа у нас появился новый лидер. Мартин Понсилуома отработал на ноль и обошёл Самуэльссона на 0,1 секунды.
Между тем Кристиансен начал проигрывать Самуэльссону! На отсечке 8,2 км отставание норвежца — 8,5 секунд.
На финише Самуэльссон занял первое место. Дале-Скьевдалю он привёз 9,2 секунды.
Кристиансен осложнил себе гонку. Ветле промазал на стойке и стал вторым. Отставание от Самуэльссона — 5,1 секунды. Успеет ли догнать шведа?
Пока топ-3 на финише выглядит так: Йоханнес Дале-Скьевдаль, Бенедикт Долль (+11,9) и Томмазо Джакомель (+13,9).
Кристиансен, между тем, начал сокращать отставание от Бё. На отсечке 5,2 км — он проиграл 8,2 секунды.
Самуэльссон был точен на стойке и ушёл в лидерах. Преимущество над Джакомелем - 7 секунд.
В это время Ветле Шоста Кристиансен отстрелял на ноль на лёжке и вклинился в борьбу за медали. Норвежец занял промежуточное второе место, отставание от Йоханнеса 9,2 секунды.
А вот Йоханнес Бё на стойке «застрелился». С тремя промахами он расположился на пятой позиции (+23,0).
Штрелов также отработал на ноль, занял третье место (+16,4). Долль допустил промах, но стал вторым (+6,4).
Между тем на стойке был точен Джакомель. После второго рубежа итальянец стал лидером, он выиграл 8 секунд у Дале.
Сёрум же промазал трижды на первой стрельбе и выбыл из претендентов на медали.
Самуэльссон допустил промах и занял пятое место после первого рубежа (+28,7).
Бё же отработал на ноль и стал лидером на первом рубеже. Доллю он привёз 10,8 секунды.
Джакомель и Штрелов — точны на лёжке. Спортсмены стали вторым и третьим. Лидеру Бенедикту Доллю они проиграли 11 секунд.
У Йоханнеса Бё отличный старт. На отсечке 1,5 км норвежец привёз соперникам 5,5 секунд.
В гонку Вебьёрн Сёрум и Себастиан Самуэльссон. Между тем Филипп Наврат допустил два промаха на лёжке.
В гонку также ушли Юстус Штрелов и Йоханнес Бё.
Что-то странное случилось у Джакомеля на старте. Буквально сразу потерял биатлонист палку.
В гонку ушёл лидер общего зачёта Филипп Наврат.
Гонка стартовала! Дидье Биона ушёл на дистанцию под первым номером.
Сегодня в Хохфильцене неплохая погода: скорость ветра около 0,2 м/с, а температура воздуха — 3,7 градуса по Целтсию.
Главные фавориты сегодняшней гонки — Филипп Наврат, удивляющий на старте сезона, и Себастиан Самуэльссон, занявшие в отсутствие Бё лидерское место.
Также на медали будут претендовать Ветле Шоста Кристиансен, Эндре Стрёмсхейм. Удивить могут Томмазо Джакомель, Юстус Штрелов, Вебьёрн Сёрум, Фабьен Клод.
Сейчас топ-3 общего зачёта Кубка мира выглядят непривычно. Первым идёт немец Филипп Наврат (177 очков), вторым — швед Себастиан Самуэльссон (176 очков) и третьим — норвежец Тарьей Бё (140 очков).
А вот у лидеров прошлого сезона дела хуже некуда. Йоханнес Бё занял восьмое место в тотале (109 очков), а Стурла Легрейд — 18-е (66 очков).
Первые спринты в Эстерсунде завершились неожиданно. У мужчин победу одержал Филипп Наврат, вторым стал Тарьей Бё, а третьим — Вебьёрн Сёрум. У женщин золото завоевала Лу Жанмонно, серебряным и бронзовым призёрами стали Каролин Кноттен и Юни Арнеклейв.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира. Уже через полчаса нас ждёт старт мужского спринта, а в 16:25 — женской гонки.