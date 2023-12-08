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Женщины. 7.5 км Спринт. Прямая трансляция
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Кубок мира по биатлону — 2023/2024, 2-й этап в Хохфильцене, онлайн-трансляция спринты 8 декабря 2023

Себастиан Самуэльссон в погоне за золотом! А у Йоханнеса Бё — очередной провал. LIVE
Татьяна Постникова
Себастиан Самуэльссон
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Йоханнес Бё по-прежнему не в лучшей форме, поэтому швед попробует забрать ещё одно золото.

В пятницу, 8 декабря, в Хохфильцене (Австрия) стартует второй этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. Программу соревнований откроют женские и мужские спринты.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде победители спринтов были сенсационными. У женщин золото взяла юная Лу Жанмонно, а у мужчин — опытный Филипп Наврат. Да и призёры оказались не менее удивительными: Каролин Кноттен и Юни Арнеклейв, Тарьей Бё и Вебьёрн Сёрум.

Подарят ли гонки в Хохфильцене такие же приятные сюрпризы или на медали будут претендовать лидеры сезона вроде Себастиана Самуэльссона и Франциски Пройсс? Следите за ходом спринтов и главными событиями около них в нашей онлайн-трансляции!

Старт мужской гонки запланирован на 13:30 мск, а женской — на 16:25.

Полное расписание Кубка мира по биатлону - 2023/2024
Общий зачёт Кубка мира по биатлону на «Чемпионате»
Live Татьяна Постникова

После второго рубежа у нас появился новый лидер. Мартин Понсилуома отработал на ноль и обошёл Самуэльссона на 0,1 секунды.

14:10 Татьяна Постникова

Между тем Кристиансен начал проигрывать Самуэльссону! На отсечке 8,2 км отставание норвежца — 8,5 секунд.

14:09 Татьяна Постникова

На финише Самуэльссон занял первое место. Дале-Скьевдалю он привёз 9,2 секунды.

14:08 Татьяна Постникова

Кристиансен осложнил себе гонку. Ветле промазал на стойке и стал вторым. Отставание от Самуэльссона — 5,1 секунды. Успеет ли догнать шведа?

14:07 Татьяна Постникова

Пока топ-3 на финише выглядит так: Йоханнес Дале-Скьевдаль, Бенедикт Долль (+11,9) и Томмазо Джакомель (+13,9).

14:03 Татьяна Постникова

Кристиансен, между тем, начал сокращать отставание от Бё. На отсечке 5,2 км — он проиграл 8,2 секунды.

14:01 Татьяна Постникова

Самуэльссон был точен на стойке и ушёл в лидерах. Преимущество над Джакомелем - 7 секунд.

14:00 Татьяна Постникова

В это время Ветле Шоста Кристиансен отстрелял на ноль на лёжке и вклинился в борьбу за медали. Норвежец занял промежуточное второе место, отставание от Йоханнеса 9,2 секунды.

13:58 Татьяна Постникова

А вот Йоханнес Бё на стойке «застрелился». С тремя промахами он расположился на пятой позиции (+23,0).

13:57 Татьяна Постникова

Штрелов также отработал на ноль, занял третье место (+16,4). Долль допустил промах, но стал вторым (+6,4).

13:56 Татьяна Постникова

Между тем на стойке был точен Джакомель. После второго рубежа итальянец стал лидером, он выиграл 8 секунд у Дале.

13:55 Татьяна Постникова

Сёрум же промазал трижды на первой стрельбе и выбыл из претендентов на медали.

13:55 Татьяна Постникова

Самуэльссон допустил промах и занял пятое место после первого рубежа (+28,7).

13:50 Татьяна Постникова

Бё же отработал на ноль и стал лидером на первом рубеже. Доллю он привёз 10,8 секунды.

13:49 Татьяна Постникова

Джакомель и Штрелов — точны на лёжке. Спортсмены стали вторым и третьим. Лидеру Бенедикту Доллю они проиграли 11 секунд.

13:45 Татьяна Постникова

У Йоханнеса Бё отличный старт. На отсечке 1,5 км норвежец привёз соперникам 5,5 секунд.

13:44 Татьяна Постникова

В гонку Вебьёрн Сёрум и Себастиан Самуэльссон. Между тем Филипп Наврат допустил два промаха на лёжке.

13:41 Татьяна Постникова

В гонку также ушли Юстус Штрелов и Йоханнес Бё.

13:40 Татьяна Постникова

Что-то странное случилось у Джакомеля на старте. Буквально сразу потерял биатлонист палку.

13:34 Татьяна Постникова

В гонку ушёл лидер общего зачёта Филипп Наврат.

13:31 Татьяна Постникова

Гонка стартовала! Дидье Биона ушёл на дистанцию под первым номером.

13:28 Татьяна Постникова

Сегодня в Хохфильцене неплохая погода: скорость ветра около 0,2 м/с, а температура воздуха — 3,7 градуса по Целтсию.

13:25 Татьяна Постникова

Главные фавориты сегодняшней гонки — Филипп Наврат, удивляющий на старте сезона, и Себастиан Самуэльссон, занявшие в отсутствие Бё лидерское место.

Также на медали будут претендовать Ветле Шоста Кристиансен, Эндре Стрёмсхейм. Удивить могут Томмазо Джакомель, Юстус Штрелов, Вебьёрн Сёрум, Фабьен Клод.

13:16 Татьяна Постникова

Сейчас топ-3 общего зачёта Кубка мира выглядят непривычно. Первым идёт немец Филипп Наврат (177 очков), вторым — швед Себастиан Самуэльссон (176 очков) и третьим — норвежец Тарьей Бё (140 очков).

А вот у лидеров прошлого сезона дела хуже некуда. Йоханнес Бё занял восьмое место в тотале (109 очков), а Стурла Легрейд — 18-е (66 очков).

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13:08 Татьяна Постникова

Первые спринты в Эстерсунде завершились неожиданно. У мужчин победу одержал Филипп Наврат, вторым стал Тарьей Бё, а третьим — Вебьёрн Сёрум. У женщин золото завоевала Лу Жанмонно, серебряным и бронзовым призёрами стали Каролин Кноттен и Юни Арнеклейв.

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13:04 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира. Уже через полчаса нас ждёт старт мужского спринта, а в 16:25 — женской гонки.

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