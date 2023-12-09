Кноттен и Наврат подтвердили, что находятся в романтических отношениях

Стало известно об образовании новой пары в мировом биатлоне. Свои романтические отношения подтвердили призёр этапов Кубка мира норвежка Каролин Оффигстад Кноттен и лидер сборной Германии Филипп Наврат. Биатлонисты впервые были замечены вместе на открытии Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

В активе Наврата в этом сезоне одна победа и три подиума, а у Кноттен второе место и несколько высоких позиций. Они оба входят в пятёрку лучших в общем зачёте Кубка мира.

«Он очень хороший парень. Мы наслаждаемся друг другом. Мы это не скрывали, просто никак не афишировали.

Я думаю, это здорово и чудесно иметь человека, который понимает тебя. Мы очень похожи. Он понимает мой выбор, и я понимаю его. Мы сосредоточены на своём деле и профессиональны в том, что делаем», — приводит слова Кноттен NRK.

Трансляции Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 доступны в Okko.