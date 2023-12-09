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Лиза Хекки в Хохфильцене взяла первую личную медаль с сезона-2019/2020

Лиза Хекки в Хохфильцене взяла первую личную медаль с сезона-2019/2020
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Швейцарская биатлонистка Лиза Хекки, которая сегодня, 9 декабря, стала второй в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), взяла в этой гонке первую личную медаль с сезона-2019/2020.

В последний раз Хекки поднималась на подиум в Анси (Франция) в декабре 2019 года. Тогда швейцарка выиграла бронзу, уступив только выигравшей гонку норвежке Тириль Экхофф и своей сопернице по пасьюту сегодня — ещё одной представительнице Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Также Лиза Хекки завоевала первую личную медаль для сборной Швейцарии с сезона-2022/2023. Тогда Никлас Хартвег взял серебро в масс-старте на этапе в Хольменколлене (Норвегия).

Отметим, что серебро, добытое Лизой Хекки сегодня, стало её лучшим результатом в карьере.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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