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Дарья Виролайнен стала 54-й в пасьюте на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Дарья Виролайнен стала 54-й в пасьюте на этапе Кубка мира в Хохфильцене
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Бывшая российская биатлонистка, ныне выступающая за сборную Финляндии, Дарья Виролайнен сегодня, 9 декабря, заняла 54-е место в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Всего в этой гонке было 56 финишировавших спортсменок.

По ходу дистанции Дарья Виролайнен допустила пять промахов на огневых рубежах: три на лёжке и два на стойке. Вследствие ошибок биатлонистка завершила гонку с отставанием от лидера, олимпийской чемпионки и серебряного призёра Олимпиад из Швеции Эльвиры Эберг, в более чем шесть минут.

В общем зачёте Кубка мира после этой гонки Виролайнен занимает 60-е место, имея в активе шесть рейтинговых очков.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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