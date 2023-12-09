Бё-старший и Легрейд зарубятся с Самуэльссоном, а Тандерволд — с Эберг-младшей.

Кубок мира по биатлону — 2023/2024. Битва норвежцев и шведов в пасьюте! LIVE

В субботу, 9 декабря, в Хохфильцене (Австрия) продолжается второй этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. Сегодня пройдут женские и мужские пасьюты.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Накануне в спринтах «золотой» дубль оформили норвежцы — Тарьей Бё и Ингрид Тандреволд. Оба победителя выиграли с не самым большим отрывом, а значит, в пасьютах будет острая борьба. Главные конкуренты норвежцев — шведы. Себастиан Самуэльссон и Эльвира Эберг попробуют противостоять своим коллегам.

Получится ли у представителей других стран ворваться в скандинавскую тусовку? Ответы на этот вопрос дадут пасьюты. Следите за гонками и событиями вокруг них в нашей онлайн-трансляции!

Мужской пасьют стартует в 14:15, женский — в 16:45.