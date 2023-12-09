Эмильен Жаклен поделился мнением о своём шестом месте в пасьюте в Хохфильцене

Французский биатлонист Эмильен Жаклен, дважды серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года и четырёхкратный чемпион мира, поделился мнением о своём шестом месте в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Приятно чувствовать вовлечённость, сосредоточенность на трассе. Старался провести гонку как можно лучше, и я очень, очень рад, что вернулся чуть ближе к возможности занять подиум, выиграть. Это то, чего мне не хватает. Прошло немного времени с прошлого подиума, и я даже не знаю, переживу ли это когда-либо снова. Но быть в цветах очень приятно, это шестое место мне нравится.

В спорте высоких достижений, безусловно, важны победы и подиумы, то, как мы перечисляем наши достижения в конце. Но душевное состояние, думаю, самое важное. Сегодня я был самим собой, работал и стрелял. Это не 20 из 20 закрытых мишеней, но 18 из 20 — тоже неплохой результат перед лицом серьёзной конкуренции из быстрых и метких соперников», — приводит слова Жаклена Ski-Nordique.

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