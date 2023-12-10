Сборную Финляндии с Виролайнен в составе сняли как круговых на 4-м этапе женской эстафеты

Сборную Финляндии, в составе которой бежала бывшая российская биатлонистка Дарья Виролайнен, сняли как круговых на четвёртом этапе женской эстафеты, проходившей в рамках второго этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

В момент снятия с гонки финки шли на 12-м месте, отставая от лидеров больше чем на четыре минуты. На их счету уже был штрафной круг, на который зашла на третьем этапе Ноора Керанен, а также 15 дополнительных патронов.

Дарья Виролайнен бежала в гонке второй этап. Спортсменка приняла эстафету, когда сборная Финляндии шла на 10-м месте с четырьмя дополнительными патронами и 53,3 секунды отставания от лидера. Свой этап экс-россиянка отработала с двумя дополнительными патронами на лёжке, на стойке она не ошибалась. Эстафету биатлонистка передала 10-й, отставая от лидера на 1 минуту и 53 секунды.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.