Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 4 x 6 км Эстафета. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Сборную Финляндии с Виролайнен в составе сняли как круговых на 4-м этапе женской эстафеты

Сборную Финляндии с Виролайнен в составе сняли как круговых на 4-м этапе женской эстафеты
Аудио-версия:
Комментарии

Сборную Финляндии, в составе которой бежала бывшая российская биатлонистка Дарья Виролайнен, сняли как круговых на четвёртом этапе женской эстафеты, проходившей в рамках второго этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

В момент снятия с гонки финки шли на 12-м месте, отставая от лидеров больше чем на четыре минуты. На их счету уже был штрафной круг, на который зашла на третьем этапе Ноора Керанен, а также 15 дополнительных патронов.

Дарья Виролайнен бежала в гонке второй этап. Спортсменка приняла эстафету, когда сборная Финляндии шла на 10-м месте с четырьмя дополнительными патронами и 53,3 секунды отставания от лидера. Свой этап экс-россиянка отработала с двумя дополнительными патронами на лёжке, на стойке она не ошибалась. Эстафету биатлонистка передала 10-й, отставая от лидера на 1 минуту и 53 секунды.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
Норвегия выигрывает все эстафеты на старте сезона. Они действительно непобедимы?
Норвегия выигрывает все эстафеты на старте сезона. Они действительно непобедимы?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android