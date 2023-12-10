Тренер сборной Беларуси по биатлону: с патронами сложно. С каждым годом они дорожают

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Альберс рассказал, что его подопечные столкнулись с проблемой нехватки патронов. По его словам, с каждым годом патроны дорожают и в скором времени спортсменам придётся стрелять с ограничениями.

«С патронами тоже сложно. На данный момент проблем мы не испытываем, но на будущее прорабатываем вопрос закупки, и он стоит тяжело. Сейчас сколько надо, столько мы и стреляем — ничего не урезаем, но с каждым годом патроны дорожают, это факт», — сказал Альберс в интервью «Матч ТВ».

Ранее чемпион мира, российский биатлонист Антон Бабиков также сообщил о нехватке патронов у спортсменов для выступлений на соревнованиях. Проблема связана с санкциями и низким качеством патронов, производимых в России.