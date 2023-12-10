Цобель, Кюн и Наврат прокомментировали третье место сборной Германии в эстафете на КМ

Немецкие биатлонисты Давид Цобель, Йоханнес Кюн и Филипп Наврат, которые сегодня, 10 декабря, в команде вместе с Бенедиктом Доллем стали третьими в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), прокомментировали успешное выступление своей сборной.

Давид Цобель, бежавший первый этап, высказался об этом отрезке гонки, на котором спортсмен зашёл на штрафной круг: «Ошибка на стрельбе лёжа вынудила меня действовать. Однако на стойке, после двух дополнительных патронов, я дрожал всем телом и оказал команде медвежью услугу. Мне очень жаль». Слова спортсмена приводит Sportschau.de.

Выступавший на втором этапе Йоханнес Кюн, который вернул Германию в борьбу за медали, сказал: «Я бежал так быстро, как только мог. На втором этапе ещё многое возможно. Суть в том, что каждый должен показать свой лучший результат. У меня это получилось хорошо».

«Я попробовал сделать то, что хотел, и думаю, у меня это получилось очень хорошо», — добавил прошедший свой третий этап только с одной ошибкой на стрельбе Филипп Наврат.

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