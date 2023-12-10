Норвежский биатлонист кланялся тренеру и прыгал на трассе. Устроил из эстафеты яркое шоу

Вторая мужская эстафета нового сезона идентична первой по результатам – в тройке призёров всё те же Норвегия, Франция и Германия. Однако по ходу гонки погода и сами участники преподнесли зрителям и друг другу столько сюрпризов, что рядовой эту эстафету назвать невозможно.

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Испытание при передаче эстафеты

Норвежцы в этот раз не стали экспериментировать и, несмотря на отличное состояние Йоханнеса Дале-Скьевдаля, всё же поставили на первый этап воспрявшего Стурлу Легрейда. Он не подвёл, хоть и выглядел слабее своего главного соперника на дистанции – 22-летнего француза Эрика Перро.

С первой стрельбы норвежцы ушли лидерами, а сразу за ними – ещё четыре сборных в пределах шести секунд. Перро прогибаться под авторитетом Легрейда не собирался и уже на второй стрельбе смог продемонстрировать стальные нервы. Как из пулемёта, он моментально разобрался с мишенями и ушёл в гонку, оставив позади себя Стурлу, допустившего промах. К финишу француз увеличил отрыв с семи до девяти секунд.

В это время серьёзные проблемы испытывали немцы. Давид Цобель зашёл на штрафной круг, а после, пытаясь отыграть драгоценные потерянные секунды, втопил так, что продемонстрировал лучшую скорость на этапе. По этому компоненту он на секунду опередил Перро и на две – Легрейда. Но позиции немец отыграть не смог и передал эстафету на 13-м месте.

Стурла Легрейд Фото: Jasmin Walter/Getty Images

Между тем при первой передаче сломалась палка у бывшего российского биатлониста Дмитрия Шамаева, который сейчас представляет Румынию. Всё бы ничего, но то же самое повторилось на второй передаче с французом Фабьеном Клодом, а на третьей – с норвежцем Ветле Кристиансеном.

У каждого из биатлонистов наконечник застревал в снегу и палка ломалась. Свой инвентарь им отдавали те, кто передавал эстафету. Позднее по ходу дистанции спортсмены получали палки нужной высоты.

На этом злоключения биатлонистов в Хохфильцене не закончились. Ночью на стадионе подморозило, а днём во время гонок было тепло. Это повлияло на состояние трассы. В итоге несколько биатлонистов упали, а финишёр Литвы Кароль Домбровский и вовсе сломал лыжу.

Биатлонисты удивили, но по-разному

Себастиану Самуэльссону на втором этапе предстояло поднять Швецию с шестой позиции и включиться в борьбу за медали. С задачей он справился, но по пути допустил три промаха. В это время Эмильен Жаклен прошёл два рубежа с одним промахом на каждом, но всё равно ушёл в гонку лидером, заставив понервничать даже Тарьея Бё на стойке.

Норвежец отработал из шести патронов, а после с невероятной скоростью бросился догонять француза. На последних отрезках дистанции Тарьей Бё смог не только сократить отставание, равное 12 секундам, но и опередил Жаклена, подарив младшему брату преимущество в шесть секунд.

Тем временем усилиями Йоханнеса Кюна немцы поднялись на шестое место с отставанием более минуты от лидера. На третьем этапе Кюна сменил Филипп Наврат, который обеспечил Германии уверенную третью позицию.

Огромный сюрприз болельщикам преподнёс опытный словенец Яков Фак. На лёжке он ни разу не попал по мишеням и ушёл на пять штрафных кругов. Это отбросило Словению с четвёртой на 18-ю позицию. Позже соотечественники Фака на третьем и четвёртом этапе спасли ситуацию. В итоговом протоколе Словения заняла девятую позицию с отставанием почти в пять минут.

Норвежское шоу

У французов тем временем начались серьёзные проблемы. Соперником для Фабьена Клода стал не кто иной, как Йоханнес Бё. Единственным шансом опередить норвежца была чистая стрельба француза при отвратительной стрельбе Бё, но этого не случилось. Оба допустили по три промаха.

С каждым метром дистанции Фабьен всё больше отдалялся от лидера гонки и финишировал с почти минутным отставанием.

Спасать ситуацию или хотя бы удержать вторую позицию предстояло Кентену Фийону Майе. Но уже на первой лёжке он допустил промах. В это время Ветле Шоста Кристиансен, преодолевший настоящий хаос из-за того, что ему дважды пришлось сменить палку, был точен. Перед последней стрельбой Кентен бросился за норвежцем и сократил отставание до 48 секунд.

На финальную стойку Кристиансен пришёл в гордом одиночестве и продемонстрировал свою привычную стабильность в эстафетных гонках. Пять из пяти выстрелов пришли в цель. Норвежец надел винтовку, взял палки, повернулся к тренеру по стрельбе Зигфриду Мазе и отвесил ему глубокий поклон. А после неспешно отправился на финиш, приветствуя болельщиков вдоль трассы. На одной из вершин Ветле даже подпрыгнул, как на трамплине, и спокойно докатил до финиша, триумфально подняв кулак вверх при пересечении черты.

Судьба серебра осталась неизменна – французов никто догнать не мог. А вот за бронзу развернулась борьба между Германией и Италией. Бенедикт Долль и Лукас Хофер пришли на рубеж практически одновременно, но итальянец не смог справиться с нервами и напряжением. Он допустил три промаха и, полный грусти, закрывал мишени дополнительными патронами, пока отстрелявший чисто Долль убегал за бронзой для своей сборной.

Норвегия в очередной раз доказала, что в современном биатлоне им нет равных. Девять побед подряд – весомая цифра. Для них каждая гонка – это не только соревнования, но и повод повеселиться. Несмотря на полное норвежское доминирование, соскучиться они не дают.