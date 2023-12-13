Пройс — о возвращении на Кубок мира после коронавируса: было трудно принять ситуацию

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс поделилась ожиданиями от возвращения на Кубком мира после коронавируса. Спортсменка не выступала на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) и лишилась первой строчки в общем зачёте соревнований.

«Эта неудача снова стала испытанием. Мне было трудно принять ситуацию. Я по-прежнему стараюсь сохранять спокойствие, насколько это возможно, и хочу подойти в хорошем состоянии к соревнованиям. Я нашла психологический подход, который помог мне с этим справиться.

Моя цель — стартовать в спринте в четверг. Конечно, я надеюсь, что с каждым днём буду чувствовать себя немного лучше и снова буду полна сил. Мне не терпится узнать, каково будет выступать в гонках в Ленцерхайде. Несколько лет назад там проходил чемпионат среди таможенников, но, конечно, многое в рисунке трассы изменилось. Мне нравится открывать для себя новые места проведения соревнований", — приводит слова Пройс пресс-служба Немецкой лыжной ассоциации.

Этап Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария) пройдёт с 14 по 17 декабря.

Трансляции Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 доступны в Okko.