Йоханнес Бё: параспортсмены должны получать за работу нечто большее, чем сыр и цветы

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался об инициативе норвежской организации Stiftelsen VI, которая помогает людям с ограниченными возможностями. Согласно инициативе, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) должна отчислять один процент призовых участников своих соревнований в призовой фонд параспортсменов.

«Это хорошее предложение. Они могут сделать это, если захотят. Думаю, пришло время. Параспортсмены определённо должны получать за свою работу нечто большее, чем сыр или цветы. Они этого заслуживают. Для людей с ограниченными возможностями закрыты многие сферы общественной жизни. Было бы прекрасно иметь возможность вовлечь людей в какую-то деятельность, найти инвестиции и добиться для них высокого качества жизни. Но для этого нужны деньги. Наверное, это одна из причин, почему параспортом занимается не так много людей», — приводит слова Бё NRK.