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Йоханнес Бё прокомментировал своё выступление в эстафете на КМ в Хохфильцене

Йоханнес Бё прокомментировал своё выступление в эстафете на КМ в Хохфильцене
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, прокомментировал своё выступление в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), где его команда выиграла золото.

«С первым промахом на лёжке ладно, мог быть и промах. Вторую мишень я гарантированно бы не закрыл, попав внизу справа, потому что я повернул прицел на два часа, направо, и понял, что это неправильно. Затем я перевёл фокус на четыре часа. Напортачил, да, но был в полном сознании.

Палки Кристиансена? Да, ему пришлось позаимствовать мой инвентарь. Взбодрился — это хорошо. Было здорово с экшеном! Содержательный этап», — приводит слова спортсмена издание TV2.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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