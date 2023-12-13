Васильев — о жалобах на условия в Уфе: это сделали, чтобы унизить руководство? Не понимаю

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил жалобы некоторых биатлонисток на условия проживания, которые им предложили в Уфе, где пройдёт второй этап Альфа-Банк Кубка Содружества сезона-2023/2024.

«Не видел самого видео, но слышал про проблему с условиями проживания у красноярских спортсменок в гостинице в Уфе. Что там струя крана куда-то не туда бьёт, что нет шторок в ванной и так далее.

Для меня эта ситуация подтверждает современные притязания молодёжи на то, чтобы жить в суперкомфортных условиях. Это, конечно, хорошие желания, ничего против не имею. Но если есть какие-то проблемы в номере, то достаточно обратиться к администрации гостиницы, чтобы они все неполадки ликвидировали. Не понимаю, зачем всё это выставлять на весь свет. Какая у этого цель? Чтобы унизить руководство базы или гостиницы? Или таким образом спортсменки хотят показать, какие они важные? Что они заслуживают и достойны лучших условий?

Хороших условий заслуживает каждый человек. Но то, о чём говорится в этих видео, — это настолько незначительные вещи, что не стоило выкладывать это в социальные сети и фактически поливать грязью руководство базы в Уфе. Это просто очередной хейт со стороны спортсменов. Они, наверное, даже не понимают, что делают. Нужно всё-таки задумываться о своих действиях.

Сейчас спортсмены все изнеженные. Эта излишняя демократизация в спорте вредит самим спортсменам. В таких условиях для них спорт — это развлечение. А профессиональный спорт в действительности не может быть развлечением, это тяжелейший труд. А где есть тяжёлый труд, всегда присутствуют бытовые трудности, лишения каких-то благ. Поэтому, когда спортсмены не готовы к таким трудностям, они и начинают всё всем высказывать. Сейчас ещё их очень сильно избаловали социальные сети: все, чуть что, сразу всё выкладывают. С таким же успехом можно таких спортсменов постоянно снимать в негативном контексте и тоже куда-то выкладывать. Думаю, им не очень понравится. Они тоже неидеальные. И им тоже есть за что краснеть», — приводит слова Васильева Legalbet.