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Любовь Калинина победила в прологе с дуэльной стрельбой на этапе Кубка Содружества в Уфе

Биатлонистка Любовь Калинина стала победительницей пролога с дуэльной стрельбой среди женщин на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 в Уфе. Спортсменка входит в состав команды «Чак-Чак Норрис».

Второе место в прологе заняла представительница команды «Одной правой» биатлонистка Анастасия Шевченко. Третьей на этих соревнованиях стала спортсменка из команды «Короли тихого часа» Виктория Сливко.

Фото: СБР

Напомним, пролог — это предстартовые соревнования, организатором которых является СБР. Пролог проходит перед основной программой соревнований Кубка Содружества, чемпионата и Кубка России в восьми городах страны. Биатлонисты соревнуются в составе четырёх команд. Победитель общего зачёта соревнований в конце сезона получит 1 млн рублей.