Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Общий зачёт Кубка мира: Тандреволд лидирует, Пройс выпала из топ-6

В общем зачёте Кубка мира – 2023 /2024 произошли небольшие изменения после спринта в рамках третьего этапа соревнований, который проходит Ленцерхайде (Швейцария).

Напомним, победительницей гонки стала олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте, французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше.

Биатлон. Кубок мира – 2023/2024. Общий зачёт

1. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 346 баллов.

2. Лиза Виттоцци (Италия) – 309.

3. Эльвира Эберг (Швеция) – 273.

4. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) – 256.

5. Лу Жанмонно (Франция) – 251.

6. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 247.

7. Ванесса Фойгт (Германия) – 241.

8. Франциска Пройс (Германия) – 236.

9. Лена Хекки (Швейцария) – 230.

10. Жюлия Симон (Франция) – 202.

Трансляции Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 доступны в Okko.