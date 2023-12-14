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Общий зачёт Кубка мира: Тандреволд лидирует, Пройс выпала из топ-6

Общий зачёт Кубка мира: Тандреволд лидирует, Пройс выпала из топ-6
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В общем зачёте Кубка мира – 2023 /2024 произошли небольшие изменения после спринта в рамках третьего этапа соревнований, который проходит Ленцерхайде (Швейцария).

Напомним, победительницей гонки стала олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте, французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше.

Биатлон. Кубок мира – 2023/2024. Общий зачёт

1. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 346 баллов.
2. Лиза Виттоцци (Италия) – 309.
3. Эльвира Эберг (Швеция) – 273.
4. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) – 256.
5. Лу Жанмонно (Франция) – 251.
6. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 247.
7. Ванесса Фойгт (Германия) – 241.
8. Франциска Пройс (Германия) – 236.
9. Лена Хекки (Швейцария) – 230.
10. Жюлия Симон (Франция) – 202.

Трансляции Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 доступны в Okko.

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