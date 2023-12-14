«Над нами посмеются. Скажут, что правильно Россию не допускали». Тихонов — об ОИ-2024

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что российские спортсмены должны ехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже только в том случае, если они будут претендовать на высокие места.

«Нужно все взвесить и отдать на суд профессионалам. В обсуждении должны участвовать главы федераций, сами спортсмены и представители правительства или президента. Время для принятия решения у нас есть.

Многие наши спортсмены уже потеряли шансы квалифицироваться на Олимпиаду, полную делегацию нам сформировать уже не получится, и если мы сейчас отправим тех, кто не имеет притязаний на медали, то над нами посмеются. Скажут, что правильно нас не допускали, потому что от нас никакого толку. Но я бы не поехал даже в том случае, если бы претендовал на медаль", — приводит слова Тихонова ТАСС.

Напомним, 8 декабря МОК объявил о допуске атлетов из России и Беларуси, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта, на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены должны соблюсти ряд критериев для получения лицензии на участие.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.