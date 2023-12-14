Жулин рассказал, с какими проблемами столкнулся МОК из-за отстранения России

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин объяснил, с какими негативными последствиями сталкивается международный олимпийский комитет (МОК) из-за ранее отсутствия россиян на Олимпийских играх.

«Они понимают, что без россиян это совсем не те Олимпийские игры, все умеют считать деньги. Вот эти все маленькие страны, которые повякивают как моськи, они как раз и никому не нужны. А Россия всегда была брендом. Без российских спортсменов МОК теряет огромное количество денег – они все это понимают, поэтому сколько угодно могут говорить, чтоб русских не было – моська лает на слона», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

Напомним, 8 декабря МОК объявил о допуске атлетов из России и Беларуси, прошедших квалификацию в своих видах спорта, на летнюю Олимпиаду в Париже. Согласно последнему релизу МОК, лицензии на выступление на Олимпийских играх 2024 года получили шесть российских и пять белорусских спортсменов.