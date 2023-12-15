Тандреволд: рада, что доказала в спринте, что у меня есть основания носить жёлтую майку

Четырёхкратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария). Норвежка стала второй в этой гонке.

«Я довольна своей стрельбой стоя. Мне удалось повторить то, что я сделала на прошлой неделе, и сохранить спокойствие. Это мой уровень подготовки, и я рада, что могу показать его на соревнованиях. Перед этапом в Ленцерхайде я сильно нервничала, потому что у меня есть неудачный опыт выступлений на высоте. К тому же мы ещё ни разу здесь не выступали. Поэтому я очень рада такому результату.

Что касается лидерства в общем зачёте, тут я немного суеверна. Пройс заразилась коронавирусом, потом то же самое произошло с Жанмонно, и теперь я боюсь этой штуки, поэтому хожу в маске за пределами трассы. Но я рада, что доказала в спринте, что у меня есть основания носить жёлтую майку», — приводит слова Тандреволд NRK.

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